Zwemmer (16) verdronken in kanaal

BURGUM - Een zestienjarige zwemmer uit Burgum is vrijdag rond 17.40 uur onder water verdwenen in het Prinses Margrietkanaal aan de Iik in Burgum. De zwemmer was het kanaal ingezwommen en nadat een schip passeerde, werd hij niet meer gezien door zijn vrienden. Er was nog net iemand die hem kopje onder zag gaan. Hij verdween en de hulpdiensten zijn daarop gealarmeerd.

Deze kwamen massaal ter plaatse. Twee ambulances, de brandweer van Burgum en Leeuwarden, de politie en de traumahelikopter. De tweede duiker van de brandweer van Leeuwarden heeft het slachtoffer gevonden en rond 18.00 uur boven water gehaald. Het slachtoffer is daarna ter plaatse zo'n 45 minuten behandeld en gereanimeerd. Het slachtoffer is vervolgens met spoed overgebracht naar het UMCG in Groningen. In de avond is hij daar overleden, zo laat de brandweer van Burgum weten op Facebook.

Het scheepvaartverkeer was tijdens de zoektocht stilgelegd om hinder te voorkomen.

