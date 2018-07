Zoektocht naar vermiste zwemmer bij Burgum

Publicatie: vr 20 juli 2018 18.15 uur

BURGUM - In het Prinses Margietkanaal bij Burgum is vrijdag aan het einde van de middag een zwemmer vermist geraakt. De brandweer is onder andere met duikers en een boot op zoek gegaan.

De duikers van de brandweer vonden de man even later en hebben hem naar de kant gebracht. Aan De Iik stond het team van de traumahelikopter alsmede het amublancepersoneel van de twee ter plaatse gekomen ambulances te wachten. Daar is direct gestart met reanimeren.

Het scheepvaartverkeer was tijdens de zoektocht stilgelegd om hinder te voorkomen.

