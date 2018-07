Geldtransport rijdt zich 'vast' in Drachten

Publicatie: vr 20 juli 2018 11.53 uur

DRACHTEN - Een geldtransport wagen is vrijdagochtend vast komen te staan bij het carillon in het centrum van Drachten. Dit gebeurde door een beweegbare paal in de grond. Deze ging weer omhoog terwijl de chauffeur er over heen reed. De brandstoftank werd geraakt en het voertuig lekte olie.

Berger Betten moest er aan te pas komen om de wagen weg te slepen. Dit gebeurde onder bewaking en toeziend oog van de politie. De omgeving werd in de tussentijd afgezet met politielint.

