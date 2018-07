Rook- en stookverbod in natuur Opsterland

Publicatie: vr 20 juli 2018 11.36 uur

BEETSTERZWAAG - Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Opsterland heeft in verband met de droogte vanaf donderdag een rook- en stookverbod ingesteld. Dit verbod is niet alleen geldig in de bossen en natuurterreinen zelf, maar ook binnen een afstand van 30 meter daar vandaan.

Al een aantal keer was het raak in het bos aan de Poostweg in Beetsterzwaag. Meest recent was de brand afgelopen dinsdag. Met het verbod wil het college van B&W het risico op dergelijke branden verkleinen.

Het overtreden van bovenstaand verbod is strafbaar. Het verbod is geldig van 19 juli tot en met 1 september. Afhankelijk van de weersomstandigheden kan dit verbod worden gewijzigd.