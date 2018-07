Hout-Vaert 2018 van start in Dokkum

DOKKUM - In twee dagen tijd is in Dokkum van 18 meter lange boomstammen een uniek houten vlot gebouwd aan de Houtkolk.

Donderdag is het vlot naar Het Grootdiep in de binnenstad van Dokkum gevaren, waar diverse historische schepen lagen aangemeerd. Samen verbeelden ze het verhaal van de historie en de toekomst van het hout.

Het vlot en de schepen beginnen hun reis in Dokkum met een uitgebreid en gratis programma van workshops, activiteiten en exposities voor jong en oud aan boord van de schepen.

Om 16.00 uur gaf burgemeester Marga Waanders het startschot voor de keuringsceremonie van het hout en de uitvoering van WOOD, een concert dat door vier studenten van het conservatorium op het vlot werd gespeeld op instrumenten en houten planken.

Vrijdagochtend vertrekt het vlot met de vloot van Dokkum naar Burdaard en aansluitend naar Leeuwarden om aan te meren in de Prinsentuin. Zaterdag gaat het varende erfgoedtheater door naar Grou (Hellingaheven en omgeving) en zondag via Sneek door naar IJlst, waar Hout-Vaert met een uitgebreid programma wordt afgesloten.

