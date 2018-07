â€˜Grutte Dykâ€™ Burgum is vandaag officieel geopend

‘Grutte Dyk’ Burgum is vandaag officieel geopend

Publicatie: do 19 juli 2018 19.05 uur

BURGUM - Het afgelopen jaar is er hard gewerkt aan de metamorfose van de doorgaande weg in Burgum. Vandaag is de H.W.K. Ridder van Huyssen van Kattendijkeweg in Burgum officieel in gebruik genomen. Gedeputeerde Johannes Kramer en wethouder Rommert Dijk verzorgden vandaag de ‘KIK-off’. Het project Kansen in Kernen (KIK) Burgum is daarmee tot een einde gekomen.

KIK Burgum

Kansen in Kernen is een project van de provincie Fryslân en de gemeente Tytsjerksteradiel in samenwerking met de inwoners van Burgum. Dankzij de aanleg van De Centrale As rijdt het doorgaand verkeer niet meer door de kern van Burgum. En dat biedt kansen, zoals het verbeteren van de verkeersveiligheid en het vergroten van de leefbaarheid.

Al in 2010 zijn de eerste voorbereidingen begonnen. Na een voortraject met intensief overleg met inwoners van Burgum is het definitief ontwerp in februari 2017 door het college van B&W vastgesteld. Eind mei vorig jaar ging de eerste schop de grond in. De ‘Grutte Dyk’ is al een aantal maanden in gebruik. Burgum heeft een prachtig dorpskern teruggekregen!

Feest in het centrum

Om te vieren dat alle werkzaamheden aan de doorgaande weg zijn afgerond is er zaterdag 21 juli feest in het centrum van Burgum. Het feest in de Schoolstraat en op het Hendrik Bulthuisplein in Burgum begint om 10.00 uur. Er is van alles te doen. Zo rijdt er een treintje, ‘tovert’ clown Auke met ballonnen en zingt cowboy Billy de sterren van de hemel. Of neem een hapje van een knalroze suikerspin. Daarnaast is er een kinderkermis met een zweefmolen, een ballenbak, springkussens, een draaimolen en de oudere kinderen kunnen zich vermaken in de bungee jump. Alle attracties zijn gratis en natuurlijk zijn alle winkels open.

FOTONIEUWS