Grote brand in supermarkt Wijnjewoude

Publicatie: do 19 juli 2018 18.59 uur

WIJNJEWOUDE - In een supermarkt aan de Merkebourren in Wijnjewoude is donderdag aan het begin van de avond brand uitgebroken. De brandweer zette groot in om te voorkomen dat het oversloeg naar de omliggende panden.

Vanwege de droogte is de waterdruk lager en is er een speciale waterpomp van de brandweer ingezet. Het pand liep behoorlijke brand-, rook- en waterschade op. Hoe de brand is ontstaan is op dit moment niet bekend.

