Lagere straf voor veroorzaker dodelijke aanrijding

Publicatie: do 19 juli 2018 14.30 uur

LEEUWARDEN - Voor het veroorzaken van een ongeval met dodelijke afloop is een 25-jarige inwoner van Feanwâlden door de rechtbank in Leeuwarden veroordeeld tot een celstraf van drie maanden. De rechtbank legde een proeftijd van twee jaar op, in combinatie met drie maanden cel voorwaardelijk. De Feanwâldster kreeg bovendien een rijontzegging van een jaar. Op 23 september 2016 reed de man op de Archipelweg in Leeuwarden een 74-jarige fietser aan.

Het slachtoffer, woonachtig in Leeuwarden, overleed een paar dagen later in het UMCG in Groningen aan zijn verwondingen. Volgens de ongevalsanalisten van de politie (VOA) reed de Feanwâldster tussen de 82 en 84 kilometer per uur waar 50 kilometer het maximum is. De snelheidsmeter van de Audi 80 werkte niet. Tijdens de zitting twee weken geleden zei de Feanwâldster dat hij niet in de gaten had dat hij zo hard reed. De VOA concludeerde dat het ongeval vermeden had kunnen worden als de verdachte zich aan de maximumsnelheid had gehouden.

Hij heeft sinds twee jaar een rijbewijs. Twee uur voor het ongeval had hij cocaïne gebruikt. Net als de officier van justitie oordeelde de rechtbank dat hij 'zeer onvoorzichtig' had gereden. De officier eiste een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van vijf maanden. Omdat de Feanwâldster een blanco strafblad had en omdat hij als gevolg van het ongeval zijn baan is kwijtgeraakt, vonniste de rechtbank iets milder dan de eis.