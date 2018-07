Blauwalg in zwemwater bij De Leien

Publicatie: do 19 juli 2018 12.37 uur

ROTTEVALLE - In het water bij De Leien in Rottevalle is blauwalg geconstateerd. Daar waarschuwde de website Zwemwater.nl woensdag voor. Er was voor De Leien al een negatief zwemadvies vanwege de slechte kwaliteit van het water.

Mensen die gaan zwemmen in water met blauwalg kunnen last krijgen van irritaties aan de huid en de ogen. Daarnaast is er kans op maag- en darmklachten. Ook honden kunnen last krijgen van blauwalg.