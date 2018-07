De Kaden in Drachten gaat op de schop

Publicatie: do 19 juli 2018 10.13 uur

DRACHTEN - Deze week is de start gemaakt van de herinrichting van de kruising De Kaden-Dwarsvaart-de Raai en de herinrichting van de Noord- en Zuidkade plaats. Burgemeester Tom van Mourik en Wethouder Robert Bakker gaven woensdagochtend het startsein voor de werkzaamheden.

De verbetering van de kruising is volgens de gemeente noodzakelijk om de doorstroming en de verkeersveiligheid te verbeteren. Er is voor een rotonde gekozen omdat de ervaringen hiermee positief zijn: het geeft duidelijkheid voor de weggebruikers, het verkeer stroomt beter door en is daardoor veiliger. Ook worden zebrapaden toegevoegd om de voetganger net als de fietser voorrang te verlenen op het autoverkeer.

Waarom herinrichting De Kaden?

De Kaden wordt opnieuw ingericht zodat deze beter aansluit op het winkelgebied in het centrum. Belangrijkste wijziging is de verbreding van de voetpaden voor de winkels, restaurants e.d. Hierdoor ontstaat extra uitstal- en terrasruimte voor de ondernemers. De huidige fietspaden komen daardoor te vervallen. De fietsers komen dan op de rijbaan van asfalt te fietsen wat een gebruikelijke situatie is op een 30 km weg. Ook wordt de parkeercapaciteit uitgebreid door de realisatie van een parkeerterrein achter De Kaden wat te bereiken is vanaf De Kaden via de Singel.

Planning

Allereerst wordt de kruising vervangen door een rotonde, die in de zomerperiode wordt gerealiseerd. Daarna is de herinrichting van De Kaden aan de beurt. Het is wenselijk om het grootste deel van de werkzaamheden voor 15 oktober 2018 uit te voeren. In overleg met de ondernemersvereniging van De Kaden is afgesproken dat er geen werkzaamheden plaatsvinden in november en december vanwege de Sinterklaas- en kerstdrukte. Als het nodig is, worden de werkzaamheden in het vroege voorjaar van 2019 hervat.

Omleidingsroute

Gedurende de werkzaamheden gaat de Singel als ontsluitingsweg open. De betonblokken worden weggehaald. Als de werkzaamheden zijn afgerond, plaatsen wij ze weer terug. De bewoners zijn hierover ingelicht.

Aannemer Jansma Drachten BV voert namens de gemeente de werkzaamheden uit.