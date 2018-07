Afscheid basisschool Groen van Prinsterer Dokkum

Publicatie: wo 18 juli 2018 22.05 uur

DOKKUM - Woensdagavond konden mensen die op basisschool Groen van Prinsterer in Dokkum gezeten hebben nog éénmaal door het gebouw lopen. De school sluit aan het eind van deze maand de deuren.

Naast leerlingen kwamen ook enkele oud leerkrachten een bezoekje brengen aan de school. Zo konden de mensen nog een keer door de lokalen lopen en herinneringen ophalen.

Het gebouw dat in 1955 is gebouwd voldoet niet meer aan de hedendaagse eisen en ook het aantal leerllngen loopt terug. Donderdag is de laatste schooldag van de kinderen.

Na de zomervakantie zullen veel van de leerlingen starten in een tijdelijk onderkomen van een nieuwe school: De Pionier een Christelijke basisschool die in de wijk Trije Terpen zal worden gebouwd.

FOTONIEUWS