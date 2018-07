'Strontvervelende' stapgast bijt beveiliger

Publicatie: wo 18 juli 2018 18.30 uur

LEEUWARDEN - Een 29-jarige inwoner van Siegerswoude heeft eind maart een beveiliger van discotheek Sans Souci gebeten. Tijdens een worsteling beet de Siegerswoudster de beveiliger in de arm en in het been. Politierechter Nynke Vlietstra had de foto's van de verwondingen gezien, die logen er volgens haar niet om. De Siegerswoudster was 's nachts iets voor drie uur naar buiten gegaan. Omdat hij mensen begon te duwen, besloten de portiers dat hij niet terug de discotheek in mocht.

Knipperlicht

Daarop zou de man vrijwel meteen erg agressief zijn geworden. Hij begon te trekken en te duwen en belandde met één van de portiers op de grond. Tijdens de worsteling beet hij de beveiliger in de linkerarm en in het been. Toen hij aangaf dat hij rustig was, lieten de portiers de Siegerswoudster los. Meteen daarop rende hij naar buiten en trapte hij het knipperlicht van een geparkeerde auto kapot. De Siegerswoudster zei dat hij in paniek was geraakt toen hij op de grond lag.

Dronken rijden

Hij vond dat de portiers agressief waren en niet hij. 'Ze deden me echt zeer', aldus de verdachte. Volgens hem was het knipperlicht gesneuveld tijdens de worsteling met de portiers. De man had gedronken en de portiers hadden de indruk dat hij ook nog iets anders had gebruikt. Dat was volgens de verdachte niet zo. Een week na het incident bij de discotheek werd hij betrapt op dronken rijden en dat was niet de eerste keer. Dat riep bij de rechter de vraag op of hij een drankprobleem had.

'Strontvervelend'

De Siegerswoudster antwoordde ontkennend. Hij zou nu helemaal niet meer drinken. Hij moet controles bij het CBR ondergaan om zijn rijbewijs terug te krijgen. Hij was die avond volgens officier van justitie Rein Meinderts gewoon 'strontvervelend' geweest. Meinderts eiste voor de mishandeling van de portier een boete van 225 euro. De rechter oordeelde dat de eis 'volstrekt niet' recht deed aan de ernst van de feiten. 'Ik vind dat u onvoldoende verantwoordelijkheid neemt voor uw eigen gedrag', stelde Vlietstra. Zij legde een werkstraf op van 50 uur. De Siegerwoudster moet 29 euro betalen voor het kapotte knipperlicht.