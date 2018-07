Hoogste punt LytshÃ»s in Harkema bereikt

Hoogste punt Lytshûs in Harkema bereikt

Publicatie: wo 18 juli 2018 16.16 uur

HARKEMA - Woensdag werd het behalen van het hoogste punt van het Lytshûs in Harkema gevierd. Wethouder Harjan Bruining was erbij. "Het is prachtig om te zien hoe met vereende kracht een vernieuwd Lytshûs ontstaat."



Uitbreiding Lytshûs

De ontvangstruimte van het 'Lytshûs' wordt momenteel uitgebreid om meer ruimte te kunnen bieden aan groepen. Zo kan het aantal bezoekers verder blijven groeien. In opdracht van bouwbedrijf Kootstra-Van der Veen wordt de ontvangstruimte 'Lytshûs' wel twee keer zo groot. Er komt een grotere keuken die aan de huidige horeca-eisen voldoet. Daarnaast wordt er ledverlichting in De Spitkeet gerealiseerd.



Samenwerking

Uniek aan dit werkervaringsproject is de samenwerking tussen de gemeente Achtkarspelen, bouwbedrijf Kootstra-Van der Veen, opleidingscentrum De Friese Poort en openluchtmuseum De Spitkeet. Voor dit project stelde Ewald B.V de begroting op voor de elektrotechnische installaties, waarna leerlingen van De Friese Poort zorgden voor de bijbehorende tekeningen. De bouwwerkzaamheden zijn opgepakt door 12 voornamelijk statushouders uit de gemeente Achtkarspelen onder begeleiding van projectleider Sjoerd Wagenaar. De statushouders kunnen door de realisering van dit project werkervaring opdoen om zo hun kansen op de arbeidsmarkt verder te vergroten. Daarnaast is er ook een taalcoach betrokken. Zij komt twee keer per week langs om te assisteren bij de theorielessen.

