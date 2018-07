Mogelijk lagere waterdruk door droogte

BAKKEVEEN - Door de aanhoudende droogte wordt er ongeveer 45% meer water verbruikt dan normaal. Hierdoor is er kans op een lagere waterdruk, met name in de avond. Hier waarschuwt waterbedrijf Vitens voor.

Vooral de gebieden rondom Appelscha, Bakkeveen, Dokkum, Dongeradeel, Oosterwolde, Ureterp en de gebieden langs de kust zullen last hebben van deze lagere waterdruk. Vitens raadt dan ook aan extra zuinig te zijn met water. Bijvoorbeeld door de auto niet te wassen en niet te lang te douchen.

Het neerslagtekort is inmiddels opgelopen tot 200 mm. Dat is bijna net zo groot als in het recordjaar 1976. Naast de mogelijke problemen met de waterdruk dreigt ook brandgevaar. In natuurgebieden is het momenteel zo droog dat een sigaret een grote brand kan veroorzaken.