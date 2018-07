Zwembad De KÃ»pe volledig in handen van gemeente

Zwembad De Kûpe volledig in handen van gemeente

Publicatie: di 17 juli 2018 09.41 uur

BUITENPOST - Het college van Achtkarspelen heeft sinds maandagmiddag zwembad De Kûpe in Buitenpost bestuurlijk in handen. Tijdens een korte vergadering werd de verantwoordelijkheid overgedragen en trad het voltallige college toe tot de stichting sportcentrum Achtkarspelen. Wethouder Jouke Spoelstra: "De verenigingen en leszwemmers konden zo hun activiteiten voortzetten en het bleef mogelijk om een zwemdiploma te halen."

Achtkarspelen gaat het beheer en de exploitatie van het zwembad overnemen. Als stichtingsbestuurder zal de gemeente ervoor zorgen dat De Kûpe open blijft tot het nieuwe zwembad klaar is.

Vorig jaar besloot de gemeenteraad van Achtkarspelen om een nieuw energieneutraal zwembad te bouwen, medio 2020 gaat de schep de grond in. De exacte locatie van het nieuwe zwembad is nog niet bekend, maar het komt in de buurt van het huidige zwembad. Daarmee kan het zwembad gebruik blijven maken van de warmtekoppeling met het naastgelegen bedrijf Essentra.