Woonboerderij volledig uitgebrand in Oudega

Publicatie: di 17 juli 2018 07.41 uur

OUDEGA - Een woonboerderij aan It West in Oudega Smallingerland is maandagnacht volledig uitgebrand. De brand ontstond rond 0.30 uur en de bewoner wist tijdig uit de brandende boerderij te komen. Hij is door ambulancepersoneel onderzocht maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Er waren geen dieren aanwezig in de boerderij.

De brandweer kwam met vijf brandweerploegen naar Oudega. Het ging om de ploegen van Heerenveen, Drachten, Burgum, Leeuwarden en Beetsterzwaag. Rond 2.15 uur kon het sein 'brand meester' worden gegeven. De brandweer is de hele nacht bezig geweest met nablussen. In verband met vliegvuur werden de naastgelegen panden nat gehouden door de brandweer.

De boerderij kan als verloren worden beschouwd. Bij de brand zou geen asbest zijn vrijgekomen. De woning stond voor 649.000 euro te koop.

