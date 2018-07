Rottevalster bedreigt en mishandelt ex-vriendinnen

Publicatie: ma 16 juli 2018 17.15 uur

LEEUWARDEN - Een 29-jarige inwoner van Rottevalle is maandag wegens mishandeling en bedreiging van twee ex-vriendinnen door de politierechter veroordeeld tot een werkstraf van 90 uur en een voorwaardelijke celstraf van een maand. De eerste ex deed in april aangifte: zij zou in vier jaar tijd meermaals zijn mishandeld door de Rottevalster. Op 30 oktober vorig jaar had de verdachte de vrouw een telefoon tegen het hoofd gegooid.

Het gevolg was een gat in het hoofd, de vrouw moest in het ziekenhuis worden behandeld. Dat was ook de enige mishandeling die de Rottevalster had toegegeven. Begin april van dit jaar had hij een andere ex, waarmee hij een kind heeft, via Whatsapp met de dood bedreigd. Officier van justitie Ger Strootker sprak van 'een heftige bedreiging'. De Rottevalster, hij verscheen maandag niet op de zitting van de politierechter, had gereageerd op het bericht van zijn ex.

Die had hem medegedeeld dat ze niet langer wilde dat het kind bij hem kwam. De man is vaker veroordeeld voor huiselijke geweldpleging. De rechter en de officier maakten zich vooral zorgen om zijn drank- en drugsgebruik. Behalve dat hij een werkstraf moet doen, moet de Rottevalster zich melden bij de reclassering en moet hij zich laten behandelen. Met de ex waarmee hij een kind heeft, mag hij een jaar lang geen contact opnemen.