Auto uitgebrand in Dokkum

Publicatie: ma 16 juli 2018 17.10 uur

DOKKUM - Een auto is maandagmiddag in vlammen opgegaan aan de Holwerderweg in Dokkum. Het gebruik van een losse brandblusser hielp weinig en daarom werd de brandweer van Dokkum gealarmeerd.

De brandweer is ter plaatse gekomen en heeft het vuur geblust. De rookwolken, die gepaard gingen met de brand, waren in de wijde omgeving te zien.