Eastermarder na brand opgepakt in Drachten

Publicatie: ma 16 juli 2018 15.28 uur

DRACHTEN - Een 19-jarige inwoner van Eastermar is zondagochtend door de politie aangehouden. Agenten hadden het idee dat de man iets te maken had met de loodsbrand aan de Klim in Drachten. De verdachte werd ongeveer een uur na de brand door de politie aangehouden op de Zuidkade.

Een link met deze brand of vandalisme kon echter niet bewezen worden. De Eastermarder beledigde tijdens de aanhouding wel een agent en hiervoor zal hij wel vervolgd worden. Hij is na het opmaken van het proces-verbaal heengezonden.

Het onderzoek naar de brandstichting gaat door.