Weer problemen met de brug in Burgm

Publicatie: zo 15 juli 2018 23.03 uur

BURGUM - Het 'inregelen' van de bediening van de brug in Burgum heeft vorige week niets geholpen. De brug stond zondagavond weer in storing. Deze ontstond om 19.35 uur nadat de brug was geopend voor een zeilbootje. Het brugdek ging keurig dicht maar de slagbomen wilden wederom niet omhoog.

De storing duurde tot 20.20 uur. Na de komst van een monteur was het probleem binnen enkele minuten opgelost. De politie heeft tijdens de storing de oprit aan de zijde van Burgum afgezet met pionnen. Aan de Sumarder kant werd niets gedaan en daar bleef het autoverkeer oprijden en vervolgens keren (nadat men erachter kwam dat de slagbomen niet omhoog gingen). Fietsers en voetgangers konden onder de slagbomen doorgaan.