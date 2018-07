Brandweer voor de derde keer naar Wiesterwei Nes

Publicatie: zo 15 juli 2018 17.25 uur

NES (DONGERADIEL) - Zondagmiddag rondom half vijf moest de brandweer van Ternaard uitrukken voor een berm/ruigebrand aan de Wiesterwei onder Nes.

De mensen van de brandweer moesten hiermee voor de derde maal binnen vier dagen uitrukken naar de Wiesterwei, hoewel de brandhaard steeds op een andere plek was. Zo waren de spuitgasten, die dit vrijwillig doen, er afgelopen woensdagnacht en vanmorgen om kwart voor één ook al geweest.

Voorbijgangers hadden de brand in de berm langs de weg gezien en probeerden met een brandblusser de brand te blussen, maar de blusser weigerde dienst. Hierop werd de brandweer gebeld. Tijdens het bellen sloegen de vlammen over de sloot en zette daar hekkelafval in brand, die vervolgens 30 meter verder kroop.

De brandweer had het vuur snel onder controle. Een andere voorbijganger wist te vertellen dat hij een man uit een grijze Mercedes had zien stappen die de brand heeft aangestoken.

De kinderen van de melder vroegen of ze voor de brandweerauto op de foto mochten. Daarnaast mochten ze de brandweer even helpen met "nablussen".

