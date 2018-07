Scooterrijder valt op Klaarkampsterwei SybrandahÃ»s

Scooterrijder valt op Klaarkampsterwei Sybrandahûs

Publicatie: zo 15 juli 2018 16.00 uur

SIBRANDAHûS - Een inwoner uit Dokkum op een scooter is zondagmiddag ten val gekomen op de Klaarkamsterwei nabij Sibrandahûs.

Naast de politie kwam ook een ambulance ter plaatse. De man werd door ambulancepersoneel onderzocht maar hoefde niet naar het ziekenhuis vervoerd te worden. De man is thuis gebracht.

De politie heeft later op de middag de scooter bij de man thuis afgeleverd. Het is niet bekend waardoor de man te val is gekomen.