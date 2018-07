Grote uitslaande brand in Drachten

Publicatie: zo 15 juli 2018 09.08 uur

DRACHTEN - In een loods achter Administratie kantoor Koster is zondagochtend vroeg een grote brand uitgebroken. De brandweer schaalde direct op naar grote brand omdat er woningen naast de loods stonden. De politie heeft de woning naast het kantoor ontruimd omdat de brand mogelijk kon overslaan.

De brandweer heeft ook een NL-Alert uitgegeven omdat er veel rook vrij kwam bij de brand. De politie heeft de volledige Zuiderdwarsvaart afgesloten, dat de brandweer veilig hun werk konden doen. De brandweer korpsen uit Drachten, Beetsterzwaag en Ureterp hebben de brand geblust. Ook een grootwatertransport van brandweer werd gealarmeerd om de blusvoertuigen te voorzien van water.

Het grootwatertransport werd over de Kaden naar het Carillon uitgerold en in de Drachtstervaart geplaatst. De politie heeft tijdens de brand ook iemand aangehouden, of die betrokken is bij de brand is onbekend.

Omstreeks 8.30 uur werd het sein 'brandmeester' gegeven.

FOTONIEUWS