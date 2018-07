Grootste gehaakte deken van de wereld

Publicatie: za 14 juli 2018 15.55 uur

TYTSJERK - Dit weekend is in het park Vijversburg bij Tytsjerk de grootste gehaakte deken van de wereld te bewonderen. De deken trok zaterdag al veel bekijks.

Vier jaar geleden werd het project als een burgerinitiatief gestart om mensen met elkaar in contact te brengen. Uiteindelijk is de grootste gehaakte deken van de wereld gemaakt van meer dan 10.000 dekens. Hiermee is er sprake van een nieuw wereldrecord, welke mogelijk ook in het Guiness Book of Records wordt vastgelegd.

FOTONIEUWS