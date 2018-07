Motorrijder onderuit bij Oudwoude

Publicatie: za 14 juli 2018 12.49 uur

OUDWOUDE - Bij Husternoard onder Oudwoude is zaterdagmorgen een motorrijder onderuit gegaan. De motorrijder rijdend op de Muntsewei vanuit Veenklooster richting Husternoard ging door onbekende oorzaak onderuit in een flauwe bocht en belandde in de naastgelegen berm.

Omstanders verleenden eerste hulp in afwachting van de ambulance. De motorrijder is met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.

FOTONIEUWS