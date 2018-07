Scholen samen verder onder naam 'De Opstekker'

Publicatie: za 14 juli 2018 12.28 uur

TIJNJE - Vanaf het nieuwe schooljaar kent Tijnje één nieuwe identiteitsrijke school 'De Opstekker'. Vrijdagmiddag werd de naam onthuld in het bijzijn van alle leerlingen en veel ouders/grootouders.

Lang kende het dorp net als op veel plaatsen 2 scholen. De Rank (Christelijk) en De Pols (Openbaar). Beide schoolgebouwen, maar ook het dorpshuis en de gymzaal zijn aan vervanging toe. Daartoe zijn er vergevorderde plannen voor het bouwen van een MFA(Multifunctionele Accomodatie).

In dit MFA komt dan plaats voor het dorpshuis, sporthal, kinderopvang en beide scholen. Bekeken is of beide scholen een eigen deel van het gebouw zouden krijgen of dat een, gedeeltelijke, samenwerking mogelijk is.

Na diverse bijeenkomsten is gebleken dat er draagvlak is voor één school. Een school waarin iedereen, met elke achtergrond, welkom is.

De afgelopen jaren is al op diverse vlakken samengewerkt. Met de onthulling van de nieuwe naam is de samenvoeging een feit.

De naam "De Opstekker" is bedacht door Tijnster Willem Veenstra wier vrouw werkzaam is op de school. Het woord 'opstekker' kent diverse betekenissen die van toepassing zijn. 'Jo stekke wat op, op skoalle', als je iets heel goed doet krijg je een 'opstekker' (schouderklopje) en ook kan het gelinkt worden aan het Tynster Skûtsje "It Swarte Wief".

De bouw van het nieuwe MFA laat nog 2 jaar op zich wachten, maar de school is er klaar voor.

