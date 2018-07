WÃ¢ldpyken rijden rally naar Budapest

Wâldpyken rijden rally naar Budapest

Publicatie: za 14 juli 2018 11.00 uur

NIJ BEETS - Wat begon als een wild idee tijdens een biertje in de tuin is uitgegroeid tot een groot avontuur.

Vanuit Amsterdam vertrokken zaterdag tussen de 200 en 300 voertuigen richting Budapest. Een van de deelnemende teams is een groep jongemannen uit de Wâlden. Nol, Thomas, Yorick, Elias en Tristan kocht speciaal voor deze rally een auto en hebben deze helemaal geprepareerd.

“We wouden met z’n allen op vakantie en het liefst een roadtrip”, aldus Tristan. “Toen we deze rally voorbij zagen komen hebben we ons meteen ingeschreven en zijn we op zoek gegaan naar een auto.” Binnen vier weken tijd hebben ze in de avonduren de auto klaargemaakt voor de reis.

Het doel van de rally is om zoveel mogelijk punten te verzamelen. Punten kunnen worden verdiend door bijvoorbeeld je auto geel te schilderen, zoals de heren hebben gedaan. Het team met de meeste punten wint een gifgroene Trabant. Naast Amsterdam starten er ook teams vanuit Brussel en Parijs.

De route is zo’n 2000 kilometer en gaat nog spannend worden voor de Wâldpyken. De Volkswagen uit 1999 heeft meer dan 480.000 km gereden, start wat moeizaam en het raam aan de bestuurderskant moet met een touwtje omhoog worden gehouden. Maar dat mag de pret niet drukken, vinden ze.

De auto begon donkerblauw, maar is door het team helemaal geel geverfd. Daarnaast hebben ze een zwaailicht voor op het dak, een speciale claxon en racestripinjg op het dak van de auto. Al die aanpassingen leveren de jongens punten op. De totale tocht is verdeeld over zeven dagen, met iedere avond een feest op de aankomstlocatie.

FOTONIEUWS