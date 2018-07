Inbraak bij tankstation in Drachten

Publicatie: za 14 juli 2018 04.37 uur

DRACHTEN - Bij het voormalige Van den Belt tankstation aan de Noorderdwarsvaart in Drachten is in de nacht van vrijdag op zaterdag rond 3.00 uur ingebroken. Door het forceren van de schuifdeur heeft de dader(s) zich toegang verschaft tot het pand. Of er buit is gemaakt is niet bekend.

Door de inbraak is de mistgenerator geactiveerd. Omdat het raam van de schuifdeur kapot was kon de rook naar buiten. Omstanders zagen de rook en alarmeerden de brandweer. Hun inzet bleef beperkt tot het schoonblazen van de winkel nadat het alarm er af was.

De politie is meteen na de melding met diverse eenheden in de omgeving gaan zoeken. Ook de politiehond werd ingezet om te kijken of er nog iemand in het pand aanwezig was. Dit bleek niet het geval. Wel activeerde de hond opnieuw het alarm en de mistgenerator waardoor er opnieuw veel rook naar buiten kwam. Het is vooralsnog niet bekend of er iemand is aangehouden.

