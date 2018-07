Rechter: â€˜CafÃ© Prins Kollumerzwaag blijft dichtâ€™

Rechter: ‘Café Prins Kollumerzwaag blijft dicht’

Publicatie: vr 13 juli 2018 21.51 uur

KOLLUMERZWAAG - GRONINGEN (ADP) - Gemeente Kollumerland heeft het café Prins in Kollumerzwaag terecht gesloten. Dit besliste de rechter in Groningen vrijdag. Vorige week vocht uitbater Melle Prins de sluiting aan bij de rechter, door de sluiting loopt hij teveel omzet mis.

Het café moest op 6 juni dicht vanwege incidenten als vechtpartijen, maar ook drugshandel. De deur werd voor zes maanden op slot gedraaid. Prins noemde de redenen van de sluiting ongefundeerd en gebaseerd op geruchten. De gemeente droeg ruim dertig getuigenverklaringen aan die gingen over drugs en drugshandel binnen het café.

De gemeente waarschuwde Prins nog over de mogelijke gevolgen. Het besluit van de gemeente is uiteindelijk genomen naar aanleiding van een op een ambtseed opgemaakt politierapport. De rechter vindt dat hier dan geen sprake is van ‘horen zeggen’.

Daarnaast oordeelde de rechter dat het nadelige effect van drugs op de volksgezondheid zwaarder weegt dan de belangen van de uitbater. Dat er extra camera’s zijn opgehangen, een deurbeleid is ingesteld en de vermeende dealers zijn opgepakt, doet hier niets aan af.