Westereender: 'Tbs kon je nooit weer van af'

Publicatie: vr 13 juli 2018 15.00 uur

LEEUWARDEN - De reclassering gaat bekijken of een Westereender (22) in aanmerking komt voor terbeschikkingstelling met voorwaarden, de 'lichtere' variant van tbs met dwangverpleging. De Westereender was het afgelopen jaar verschillende malen betrokken bij geweldsincidenten en op zijn strafblad prijken ook de nodige geweldzaken. Op 27 september vorig jaar had hij iemand met een mes in de arm gestoken. Tussen de twee mannen was er eerder een confrontatie geweest.

Sindsdien zit de Westereender in voorarrest. In augustus vorig jaar had hij tijdens een ruzie zowel zijn buurman als zijn buurvrouw mishandeld. In november 2016 had hij zijn vriendin een klap gegeven. De man is psychisch onderzocht in het Pieter Baan Centrum (PBC) in Utrecht. De deskundigen van het PBC concludeerden dat er psychisch van alles aan de hand is met de Westereender. Het advies van het PBC was om te onderzoeken of de Westereender in aanmerking komt voor tbs met voorwaarden.

Officier van justitie Peter van der Spek heeft daar wel oren naar. De verdachte ook, maar hij wil beslist geen tbs met dwangverpleging, hij gaat nog liever naar een forensische kliniek. 'Als je eenmaal tbs achter je naam hebt, dan kom je er nooit weer vanaf', zei de man. Hij beloofde serieus mee te zullen werken aan een tbs met voorwaarden. In afwachting van het onderzoek van de reclassering hield de rechtbank de zaak aan.