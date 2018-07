Twee horeca-inbraken in Buitenpost

Publicatie: vr 13 juli 2018 14.46 uur

BUITENPOST - In een week tijd zijn er in Buitenpost twee inbraken gepleegd in horecazaken. In de nacht van donderdag op vrijdag werd er ingebroken bij een horecagelegenheid aan Voorstraat in Buitenpost. Het was bij de politie nog niet bekend wat er precies buit was gemaakt bij deze inbraak.

Precies een week geleden werd in de nacht van donderdag op vrijdag ook ingebroken bij een cafe in de Kerkstraat in Buitenpost. Bij deze inbraak werden onder andere gokkasten opengebroken.