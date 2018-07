Behandeling voor vader die kinderen mishandelde

LEEUWARDEN - Een 39-jarige inwoner van Eastermar die tijdens een psychose zijn beide jonge kinderen de keel dichtkneep, moet zich van de Leeuwarder rechtbank een jaar lang laten behandelen in het psychiatrische ziekenhuis in Franeker. Dat was twee weken geleden ook de eis van de officier van justitie. In tegenstelling tot de officier en een psychiater en een psycholoog kwam de rechtbank echter tot de conclusie dat de Eastermarder niet volledig ontoerekeningsvatbaar was, toen hij zijn beide kinderen mishandelde.

Psychose

De kinderen waren begin oktober een weekend bij de verdachte, de relatie tussen de ouders is verbroken. In de week voor de kinderen kwamen en in het weekend heeft de Eastermarder geblowd en alcohol gebruikt. Op 8 oktober raakte hij in een psychose. In die toestand heeft hij bij zowel zijn zoontje als zijn dochtertje de keel dichtgeknepen. Aan het begin van die dag voelde hij zich al niet goed. Via Facebook had hij zijn ex gevraagd of ze de kinderen eerder kon ophalen. De vrouw las het berichtje pas veel later op de dag.

Volledig ontoerekeningsvatbaar

Van wat er op de bewuste dag is gebeurd, kon hij zich nauwelijks meer iets herinneren. Later zou hij verklaren dat hij waanbeelden had gezien en dat hij psychotisch was geweest. Dat was bevestigd door de gedragsdeskundigen, die de man volledig ontoerekeningsvatbaar verklaarden. Daar ging de rechtbank niet in mee: de man was eerder als gevolg van cannabisgebruik in een psychose geraakt. Hij wist dus dat dat kon gebeuren.

Zware mishandeling

Door in de week voorafgaand aan het bezoek van de kinderen en in het weekend te drinken en te blowen, had hij zichzelf in de situatie gebracht, redeneerde de rechtbank. Toen hij zich aan het begin van de dag niet goed voelde, had hij volgens de rechtbank kunnen bedenken dat de kinderen niet langer bij hem konden blijven. De rechtbank rekent de man de zware mishandeling van zijn kinderen in sterk verminderde mate aan.

Schadevergoedingen

Hij zat al in Franeker, daar moet hij zich een jaar lang laten behandelen, zowel voor zijn psychische problemen als zijn verslaving aan alcohol en cannabis. Daarna moet hij een ambulante behandeling ondergaan. De Eastermarder heeft zich bereid getoond daaraan mee te werken. Hij verklaarde dat zijn kinderen het allerbelangrijkste in zijn leven zijn. De rechtbank veroordeelde hem tot een celstraf gelijk aan het voorarrest -114 dagen- plus drie maanden voorwaardelijk. Hij moet aan de kinderen schadevergoedingen van 680 en 600 euro betalen.