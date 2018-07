Verbod op verbranden snoeiafval in Smallingerland

Publicatie: vr 13 juli 2018 10.48 uur

DRACHTEN - Het verbranden van snoeiafval is niet toegestaan in Smallingerland. Vanwege de grote droogte ligt brandgevaar op de loer en daarom zijn alle ontheffingen teruggetrokken. Normaliter mag men in de gemeente tussen 15 juli en 15 maart wel snoeiafval verbranden als er vooraf toestemming is gevraagd.

Wanneer het verbanden van snoeiafval weer wordt toegestaan, maakt de gemeente bekend zodra de situatie rondom de droogte weer verbeterd.