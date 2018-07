KBS De ReinbÃ´ge wint wisselbeker verkeersexamen

KBS De Reinbôge wint wisselbeker verkeersexamen

BURGUM - Op 28, 29 en 30 mei organiseerden de gemeente Tytsjerksteradiel en Veilig Verkeer Nederland (VVN) het jaarlijkse praktisch verkeersexamen. Meer dan 300 leerlingen van groep 7 en 8 van vrijwel alle basisscholen uit de gemeente deden hieraan mee. Basisschool KBS De Reinbôge uit Burgum heeft dit jaar de meeste punten behaald. De school heeft hiermee de wisselbeker Verkeersexamen 2018 van VVN gewonnen. Wethouder Rommert Dijk heeft donderdag de leerlingen verrast en de wisselbeker uitgereikt.

De wisselbeker is een initiatief van Veilig Verkeer Nederland (VVN). Bij de VVN is bekend dat het verkeersexamen onder basisscholen in de gemeente Tytsjerksteradiel al jaren met succes wordt uitgeoefend. Het beschikbaar stellen van de wisselbeker door VVN is een beloning vanwege de deelname en de resultaten die de scholen bereiken. Het is de vierde keer dat de wisselbeker uitgereikt wordt.

Wisselbekercommissie

De commissie die bepaalt waar de wisselbeker naar toe gaat, is onafhankelijk en bestaat uit de deskundigen die betrokken zijn bij het verkeersexamen. De commissie heeft de resultaten van het schriftelijk en praktisch verkeersexamen getoetst, maar ook de resultaten van de fietscontrole. Met in totaal 70 punten is KBS De Reinbôge de winnaar. Het is al de derde keer dat De Reinbôge deze eervolle titel behaald. Enthousiaste verkeersouders hebben hard hun best gedaan om deze overwinning binnen te halen. Zij hebben onder andere de hele route met alle leerlingen geoefend. Daardoor haalde deze school op het praktisch examen een gemiddelde van minder dan een halve fout per leerling. De tweede plaats wordt gedeeld door De Arke uit Burgum en OBS De Bolster uit Eastermar met 64 punten.