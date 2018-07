Brand in schuur van boerderij in Aldeboarn

Publicatie: do 12 juli 2018 20.33 uur

ALDEBOARN - Aan de Prikwei in Aldeboarn brak donderdagavond brand uit in een schuur van een boerderij. De brandweer is met meerdere eenheden ter plaatse en wist het vuur snel te doven.

In de schuur stonden auto's en tractors. Bij de brand zijn geen mensen gewond geraakt. Er kwam wel veel rook vrij bij de brand. Omwonenden werd opgeroepen om ramen en deuren te sluiten. De brandweer werd rond 19.15 uur gealarmeerd en om 19.45 uur kon het sein 'brand meester' gegeven worden.

