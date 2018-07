Brug Burdaard na anderhalve dag hersteld

Publicatie: do 12 juli 2018 18.38 uur

BURDAARD - De Steenhuisenbrug in Burdaard draait weer. De brug was sinds woensdag 10.00 uur gestremd voor de de scheepvaart omdat de motor van de brug defect was geraakt. De motor/pomp bleek 'lek' te zijn. De storing was donderdag om 18.00 uur weer verholpen.

De storing was vooral vervelend voor boten met een mast omdat de doorgang in Burdaard de enige in het noorden is. Er is mede daardoor met man en macht gewerkt om het probleem zo snel mogelijk te verhelpen. De motor is woensdagavond uit de brug gehaald en naar een werkplaats in Drachten gebracht. Een belronde door de provincie bracht de monteurs op het spoor naar een exact dezelfde motor die ooit in een andere brug had gezeten. In de werkplaats is eerst gekeken of deze motor goed werkte. Dat bleek het geval.

Omstreeks 16.00 uur is in Burdaard begonnen met het plaatsen van de 'nieuwe' motor. Deze werkte omstreeks 18.00 uur succesvol. Enkele ogenblikken later konden tientallen boten de brug passeren richting Dokkum of Leeuwarden.