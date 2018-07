Politiecontroles bij zandwinplas SkÃ»lenboarch

Politiecontroles bij zandwinplas Skûlenboarch

Publicatie: do 12 juli 2018 15.33 uur

EASTERMAR - De komende tijd gaat de politie extra controleren bij de zandwinplas Skûlenboarch. Het gebied is afgezet met hekken, maar toch zijn er zwemmers en motorcrossers die stiekem het terrein op gaan. Naast dat dit verboden is, is het ook gevaarlijk.

Door de diepte en stroming kunnen zwemmers daar overvallen worden door kou in het water. Dat kan zorgen voor verkramping van spieren. Daarnaast is door de actieve zandwinning de oever instabiel, waardoor deze kan inzakken. In 2015 is er een recreatiestrand aangelegd, daar kan wel veilig en legaal worden gezwommen. Mensen die zich buiten dit strand bevinden kunnen een boete krijgen van €95,-.

Vooral in het weekend zorgen motorcrossers bij de zandwinning voor overlast. Naast deze geluidsoverlast is het ook gevaarlijk, aangezien er op het terrein werkzaamheden plaatsvinden. Motorcrossers die zich niet aan dit verbod houden riskeren een boete van €140,-. Motorcrossen is namelijk in de gehele gemeente Tytsjerksteradiel verboden.