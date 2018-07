Brug in Burdaard defect

Publicatie: do 12 juli 2018 12.13 uur

BURDAARD - De Steenhuisbrug in Burdaard is sinds donderdag defect. Het zorgt vooral voor oponthoud voor de varende recreant. De hydraulische motor in de brug zou kapot zijn.

De motor is woensdagavond uit de brug gehaald en men onderzoekt nu of deze gerepareerd kan worden. Dat zou in Drachten moeten gebeuren.