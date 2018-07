Brandje in de Warrenhove snel geblust

Publicatie: do 12 juli 2018 11.56 uur

DRACHTEN - In Woonzorgcentrum Warrenhove aan de Warren in Drachten heeft donderdag rond 10.50 uur een klein brandje gewoed in een appartement. Wat er precies in brand heeft gestaan, is nog onbekend.

Volgens omstanders heeft het personeel van het centrum de brand geblust. De brandweer van Drachten is ter plaatse gekomen om het appartement te ventileren. Na een klein half uur kon de brandweer weer retour naar de kazerne. Bij de brand is er niemand gewond geraakt.