AndrÃ© Kuipers vlagt slotparade Elfwegentocht af

André Kuipers vlagt slotparade Elfwegentocht af

Publicatie: do 12 juli 2018 11.09 uur

DRACHTEN - Astronaut en ambassadeur van de aarde Dr. André Kuipers vlagt zaterdag 14 juli in Drachten de slotparade van de Elfwegentocht af. Tijdens een ontbijtsymposium spreekt Kuipers voor ruim 600 ondernemers en genodigden in De Lawei. Vervolgens vlagt hij de stoet van meer dan 100 fossielvrije voertuigen af, van stint tot shovel. Rond 9.00 uur gaat Kuipers voor in de stoet en vlagt de deelnemers in hun voertuigen af voor de slotparade van de Elfwegentocht.

De gemeente Smallingerland en Friesland Lease bieden iedereen de gelegenheid om met fossielvrije voertuigen aan deze unieke parade van meer dan 100 voertuigen mee te doen. Zo rijden vanuit omliggende gemeenten elektrische voertuigen mee en begeleidt de politie de parade op elektrische motoren. De slotparade start bij De Lawei en enkele straten worden daarom afgesloten. Het betreft de Gauke Boelensstraat, Tjalling Wagenaarstraat, Oliemolenstraat, Lange West en Noorderhogeweg. Ook is het op 14 juli vanaf middernacht tot 11:00 uur niet mogelijk om te parkeren op het Kiryat Onoplein en naast De Lawei (Reidingweg). Alle deelnemers aan de parade verzamelen zich bij Schouwburg De Lawei in Drachten en parkeren op het Kiryat Onoplein.

Aan inwoners en ondernemers is gevraagd om langs de route de vlag uit te hangen. Gezamenlijk trekken de deelnemers aan de parade onder politiebegeleiding en in een feestelijke stoet naar de Wâldwei (N31).

Het programma:

7.00 uur - Ontvangst met ontbijt in Schouwburg De Lawei

7.40 uur - Welkomstwoord

7.45 uur - Ontbijtsymposium door André Kuipers

8.50 uur - Start Slotparade richting de Wâldwei

De Elfwegentocht

Van 1 t/m 14 juli staat Friesland in het teken van de Elfwegentocht. De Elfwegentocht is 2 weken feest zonder een druppel benzine of diesel. Zo veel mogelijk weggebruikers reizen fossielvrij. Steden, dorpen, scholen en bedrijven werken samen om er twee weken feest van te maken.

Voor meer informatie zie www.elfwegentocht.nl