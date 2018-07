Zeevonk gespot langs waddenkust bij Wierum

Publicatie: do 12 juli 2018 03.15 uur

WIERUM - Langs de waddenkust bij Wierum is woensdagavond zeevonk gespot. Zeevonk is een bacterie die, wanneer deze in aanraking komt met zuurstof, blauw of groen oplicht. Vaak gebeurt dit door golven of als er iemand doorheen loopt. Dit bijzondere natuurverschijnsel komt voornamelijk voor in ondiep water.

De bacterie groeit bij een combinatie van warm weer en weinig wind. Eerder dit jaar was er al zeevonk gezien bij Katwijk en op Terschelling, maar nog niet eerder in onze regio. De zeevonk was niet heel krachtig, maar wel goed te zien. Of de magische blauwe gloed de komende dagen weer te zien zal zien is moeilijk te voorspellen.

