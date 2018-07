Brandweer blust bermbrand in Nes

Publicatie: do 12 juli 2018 02.38 uur

NES (DONGERADIEL) - De brandweer van Ternaard werd woensdagavond even voor half 12 opgeroepen voor een bermbrand aan de Wiesterwei in Nes (gemeente Dongeradeel). Ter plaatse bleek het te gaan om een stuk berm langs een slootje die in brand stond.

Vermoedelijk was de brand al even gaande, aangezien er al een stuk van een meter of 20 door de brand was aangetast. De brandweer kon met de auto naast de brand komen om deze vervolgens te kunnen blussen.