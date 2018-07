Dikke pluim voor gemeentepersoneel om herindeling

DOKKUM - Tijdens de laatste gemeenteraadsvergadering van het politieke jaar, waren de partijen het langs niet over alles eens. Toch was er een ding waar de politieke partijen unaniem positief over waren. De inzet van alle ambtenaren tijdens het roerige en vaak rommelige verloop van de ambtelijke fusie van de gemeenten Dongeradeel, Kollumerland c.a. Ferwerderadiel en Dantumadiel. Tijdens de raadsvergadering werden de jaarstukken van de gemeente Dongeradeel over 2017, van de gemeenschappelijke regeling DDFK over 2017 en het financiële startdocument voor de nieuwe gemeente Noardeast-Fryslân besproken.

De jaarrekening van de gemeente Dongeradeel sluit met een positief saldo van ruim 1,2 miljoen euro. Dat is met name te danken aan het feit dat er diverse budgetten uit 2017 niet zijn benut en worden gestort in de algemene reserve. Een groot deel van deze budgetten wordt in 2018 alsnog uitgegeven en de gemeente hoeft zich dan ook niet rijk te rekenen. Het resultaat in de jaarstukken Gemeenschappelijke Regeling DDFK-gemeenten 2017 bedraagt € 828.873, maar hier geldt hetzelfde. Ter dekking van de personele knelpunten en de extra kosten voor ICT in 2018 is in totaal een bedrag nodig van € 1.540.000.

Omdat 2018 het laatste jaar is voor de fusie wordt er geen perspectiefnota meer opgesteld door de colleges en raden van DFK. Reden hiervoor is dat de raden van DFK niet meer besluiten over nieuw beleid vanaf 2019, dit is de bevoegdheid van de nieuwe raad. Omdat er wel behoefte is aan een financieel doorkijkje naar de begroting 2019 van de nieuwe gemeente Noardeast-Fryslân is daarvoor in de plaats een Financieel startdocument opgesteld. Het document is dan ook beleidsarm. Het startdocument is de opmaat naar de opstelling van de begroting 2019 van Noardeast-Fryslân.

In 2018 hebben er bezuinigingen plaatsgevonden, voor 2019 is dit vooralsnog niet nodig. Op personeel ligt nog wel de bezuinigingstaakstelling oplopend van 7 ton naar 2,1 miljoen. Door de fusie zijn er minder wethouders nodig dalen de bestuurskosten met € 612.000. Het voordeel op de kosten voor de gemeente secretaris is € 197.000. De herindelende gemeenten ontvangen van het Rijk een vergoeding, de zogenoemde herindelingsvergoeding. Hieruit worden onder andere de voorbereidingskosten van de ambtelijke- en bestuurlijke fusie, personele frictiekosten, wachtgelden van bestuurders en eventuele huisvestingskosten betaald.