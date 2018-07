Acht wapens gevonden bij huiszoeking in Wyns

Publicatie: wo 11 juli 2018 15.20 uur

WYNS - Bij een huiszoeking in Wyns heeft de politie dinsdagavond acht wapens en munitie aangetroffen in een woning. Daarnaast werd er ook een handgranaat aangetroffen. Alles werd in beslag genomen door de politie.

Een 65-jarige man is aangehouden en meegenomen naar het bureau voor verhoor. De gevonden handgranaat is door de EOD veilig gesteld en op een veilige manier tot ontploffing gebracht. De politie doet onderzoek naar de herkomst en echtheid van de gevonden wapens.

De politie kwam de wapens op het spoor nadat ze om dinsdagavond om 22.00 een melding kregen dat er mogelijk vuurwapens op dit adres lagen.