Inschrijftermijn glasvezel Kabelnoord verlengd

Publicatie: wo 11 juli 2018 10.03 uur

DOKKUM - Kabelnoord verlengt de inschrijftermijn voor de deelname aan de aanleg van glasvezel in de gemeenten Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen tot 16 augustus. Aanmeldingen die tijdens de inschrijftermijn worden gedaan, krijgen de basisinstallatie ter waarde van € 50,00 gratis.

De provincie Friesland heeft een lijst van adressen samengesteld waar nu geen aansluiting op snel internet aanwezig is. Deze adressen komen in aanmerking voor een glasvezelaansluiting. Voordat de aanleg van glasvezel in een gebied van start kan gaan, inventariseert Kabelnoord,

door middel van vraagbundeling wie een aansluiting wenst en een abonnement op snel internet wil hebben.

De aanleg van glasvezel kan doorgaan zodra 60% van de aangeschreven bewoners in een vraagbundelingsgebied zich heeft aangemeld. Voor de eerste gemeenten Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen is geprobeerd de aanleg nog voor de bouwvak op te starten. Om dat te halen moest o.a. de inschrijftermijn voor de bewoners worden ingekort tot 5 weken ten opzichte van 9 weken in de normale planning. Nu de geplande start van de aanleg door vertraging in de voorbereiding toch na de bouwvak valt, brengt Kabelnoord de inschrijftermijn voor deze gemeenten weer terug naar de normale lengte van 9 weken.

Ieder die zich aanmeldt vóór de sluitingsdatum krijgt de basisinstallatie, waarbij 1 computer, televisie en telefoon worden aangesloten, ter waarde van € 50,00 gratis. Aanmeldingen die na de sluitingsdatum binnenkomen, moeten rekening houden met extra kosten van minimaal € 500,00 voor aanpassingen in de planning van de aannemer. De inschrijftermijn eindigt op 16 augustus in plaats van 17 juli.