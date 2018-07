Gerard van Klaveren wn burgemeester Ameland

Publicatie: di 10 juli 2018 18.24 uur

NES (AMELAND) - Gerard van Klaveren is dinsdagmiddag door commissaris van de Koning Brok dinsdag beëdigd tot waarnemend burgemeester van Ameland. De benoeming geldt voor een periode van anderhalf jaar. De 67-jarige Gerard Van Klaveren (VVD) was eerder twaalf jaar burgemeester van Weststellingwerf en daarvoor acht jaar gedeputeerde.

De benoeming krijgt de steun van een delegatie van de gemeenteraad, die voorafgaande aan de beëdiging sprak met de nieuwe burgemeester. De kandidaat was voorgedragen door de heer Brok, die eerder uit de gemeenteraad een korte profielschets had meegekregen.

In mei had de heer Brok met de raad afgesproken dat de belangrijkste taak van de waarnemend burgemeester is om te zorgen voor politieke stabiliteit op het eiland. De afgelopen raadsperiode ontbrak het daar aan.

Eind volgend jaar rapporteert de heer Van Klaveren of er sprake is van politieke rust op het eiland. Pas als dat het geval is, start de procedure voor een Kroonbenoemde burgemeester. De heer Van Klaveren volgt Albert de Hoop op, die vrijdag na twaalf jaar en twee voltooide ambtsperiodes afscheid nam als burgemeester van Ameland.