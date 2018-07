5000 euro smartengeld voor mishandeling in disco

Publicatie: di 10 juli 2018 16.00 uur

LEEUWARDEN - Een Damwâldster (18) is dinsdag door de rechtbank in Leeuwarden wegens zware mishandeling veroordeeld tot een werkstraf van 142 uur. De Damwâldster heeft in de nacht van 6 maart 2016 in een discotheek aan de Oranjewal in Dokkum een medebezoeker zwaar lichamelijk letsel toegebracht. Het slachtoffer liep een gebroken oogkas een gebroken neus en een hersenschudding op. Daar bleef het niet bij, de jongen hield ook een trauma over aan de mishandeling.

5000 euro

De jongen kreeg angst- en paniekaanvallen en hij moest anti-depressiva slikken. Hij is in therapie geweest, maar dat bracht geen uitkomst. De rechtbank bepaalde dat de Damwâldster 5000 euro smartengeld aan de jongen moet betalen, plus nog eens ruim 1100 euro voor kosten die het directe gevolg waren van de mishandeling. De rechtbank acht bewezen dat de Damwâldster het slachtoffer heeft geslagen en in het gezicht heeft geschopt. Dat gebeurde op de dansvloer van de discotheek, op de eerste verdieping.

Bier gemorst

Het slachtoffer zou per ongeluk bier op de verdachte hebben gemorst toen hij een meisje een knuffel gaf. Het slachtoffer voelde iets hards aan zijn hoofd, waarna alles zwart werd. Hij verloor het bewustzijn en is door een portier naar buiten getild. Volgens een getuige had de verdachte de jongen 'gericht' tegen het hoofd getrapt. De verdachte had verklaard dat iemand hem van achteren had vastgepakt en dat hij vervolgens wild om zich heen had getrapt om los te komen.

Redelijke termijn

De rechtbank oordeelde dat bewezen kon worden dat hij de jongen heeft geslagen en geschopt. De rechtbank vond wel dat het te lang heeft geduurd voordat het Openbaar Ministerie (OM) de zaak heeft aangebracht. De zogeheten 'redelijke termijn' om een zaak voor de rechter te brengen -twee jaar-, was volgens de rechtbank met vier maanden overschreden. De verdachte kreeg daardoor vijf procent 'korting' op de straf, hij had anders 150 uur taakstraf gekregen.