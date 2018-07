Potloodventer laat vrouw schrikken in de Mieden

Publicatie: di 10 juli 2018 15.58 uur

KOOTSTERTILLE - Een potloodventer heeft maandagmiddag een 22-jarige vrouw laten schrikken in de Mieden bij Kootstertille. De vrouw was aan het wandelen en nabij de ijsbaan zag ze de man staan. Ze dacht eerst dat de man stond te plassen maar al snel werd duidelijk dat het ging om een potloodventer.

De vrouw is vervolgens doorgelopen en de man is ook nog achter haar aan gefietst op een vouwfiets. Hij wilde haar iets vragen maar ze heeft hem genegeerd. Hij is daarop de andere kant opgefietst.

De verdachte is dinsdagmiddag opnieuw gezien in het dorp en de politie werd ingeschakeld. Een agent heeft met de man gepraat. Voor zover bekend is hij niet meegenomen naar het bureau.