Fries in No Surrender-zaak op vrije voeten

Publicatie: di 10 juli 2018 15.01 uur

DRACHTEN - GRONINGEN (ADP) - De 60-jarige ondernemer uit Sneek die volgens het Openbaar Ministerie (OM) een rol speelde tijdens de afpersingen door No Surrender-leden, mag in vrijheid zijn proces afwachten. Dit heeft de rechtbank dinsdag beslist.

De man is eigenaar van een bedrijf in Drachten, dat op punt staat failliet te worden verklaard. Om zijn zaak te redden, mag de man (op voorwaarden) naar huis. De Sneker werd in december aangehouden in de woning van (inmiddels ex) No Surrender-captain Henk Kuipers in Emmen. De Sneker is geen lid van de motorclub, maar wordt door het OM gezien als een ‘zakelijke partner’ van Kuipers.

Zakelijke geschillen

De Sneker wordt verweten dat hij in 2014 en 2015 zakelijke geschillen door Kuipers liet oplossen. Dit is allemaal sterk overtrokken, zei de man tijdens eerdere niet inhoudelijke zittingen. Twee weken geleden werd het schorsingsverzoek nog door de rechtbank afgeketst, omdat de verdenkingen tegen de man, te ernstig waren.

Orde op zaken

Nu er een faillissement dreigt dat veertig huishoudens gaat treffen, mag de man naar huis om orde op zaken te stellen. Hij mag in de tussentijd geen contact zoeken met Kuipers of andere (ex) No Surrender-leden. Kuipers zit nog steeds gedetineerd voor onder meer leidinggeven aan een criminele organisatie. Hij heeft vrijdag zijn lidmaatschap en leiderschap van de motorclub neergelegd. "Hij kan in detentie die rol niet vervullen", zei zijn advocaat Roy van der Wal.