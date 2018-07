Coke op het strand - Miami Vice op Ameland

Publicatie: di 10 juli 2018 13.55 uur

LEEUWARDEN - Wat doe je als je tijdens het jutten een pakketje met een kilo cocaïne op het strand vindt? Een wandelaar die op vrijdag 13 januari 2017 op het Noordzeestrand twee pakketjes met drugs vond, ging ermee naar de politie. Twee inwoners van Nes (17 en 28 jaar) deden dat niet. De oudste van de twee nam het pakketje van meer dan een kilo mee naar huis. Hij vermoedde dat het cocaïne was, maar hij wist het niet zeker. Hij nam contact op met een 44-jarige kennis, die op dat moment ook in Nes woonde. Die rook eraan en proefde het witte goedje en het was wat hij dacht.

Geschenk uit de hemel

Hij wist niet wat hem overkwam, het leek op dat moment een geschenk uit de hemel. Het toeval wilde dat hij op dat moment niet alleen verslaafd was aan cocaïne, hij zat ook in de schuldsanering. 'Ik dacht, hier kan ik geld uit slaan, dit was de ideale manier om mijn schulden af te lossen', zei hij dinsdag tegen rechter Christine Koelman. Hij rook aan de coke, gebruikte er wat van en wist dat het goed zat. Hij nam contact op met mensen uit Maastricht, waar zijn roots liggen. Tegen zijn dorpsgenoot zei hij dat de coke wel 14.000 euro waard kon zijn. De laatste twijfelde nog en nam de drugs eerst weer mee naar huis.

Geen fijne jongens

Uiteindelijk zwichtte hij een dag later, toen hij hoorde dat zijn dorpsgenoot al had geregeld dat hij de coke naar Maastricht kon brengen. De deal afzeggen was geen optie meer. 'Dit zijn geen fijne jongens waar je mee te maken hebt', had de 44-jarige gezegd. Die was eerst nog met zijn toenmalige vriendin, 32 en ook woonachtig in Nes, naar Leeuwarden gegaan om de coke te laten testen. Dat ging niet door, maar de vriendin had de drugs wel netjes in een paar plastic zakjes gedaan. Dat maakte haar medeplichtig. Haar vriend ging met de trein naar Maastricht om de coke te verkopen. De koper gaf hem 1000 euro, als de coke werd verkocht zou hij op zo'n 1500 euro per week kunnen rekenen.

Miami Vice

Dat geld zou dan met de anderen verdeeld worden. De eerste 1000 euro deelde hij niet met zijn kompanen, dat geld had hij in een speelhal vergokt. Hij was indertijd niet alleen verslaafd aan coke, hij had ook nog een gokverslaving. De zaak kwam uiteindelijk aan het rollen toen iemand van de belastingdienst hoorde dat de 28-jarige Nesser coke op het strand had gevonden. De mannen werden gearresteerd. 'Het klinkt als een indianenverhaal, als iets uit een film', zei officier van justitie Petra van der Vliet. Advocaat Thijs Geerdink legde een verband met de jaren tachtig serie Miami Vice, de rechter kwam met een vergelijking met de veel recentere Netflix-serie Narcos, over het leven van de Colombiaanse drugsbaas Pablo Escobar.

Glad ijs

Het was duidelijk dat de verdachten van tevoren geen benul hadden waar ze zich in begaven. Van der Vliet: 'U heeft zich op heel glad ijs bevonden. Als je met drugs te maken hebt, dan begeef je je in een circuit dat je niet kunt overzien'. Het had heel anders kunnen aflopen. Op dit soort hoeveelheden harddrugs staan stevige gevangenisstraffen. Zover wilde de officier niet gaan in haar eis. 'U bent gewoon geen hardcore dealers'. Daar was de rechter het mee eens. Koelman was het echter niet eens met de strafeisen van de officier, tenminste wat de twee hoofdverdachten betrof, die vond ze te laag.

Geen straf

Behalve de twee mannen en de vriendin van de 44-jarige, stond ook de vriendin van 28-jarige terecht.De rechter ging er vanuit dat zij pas achteraf heeft geweten waar haar vriend mee bezig was. De vrouw (23) werd vrijgesproken. De vriendin van de 44-jarige verdachte was medeplichtig, maar haar rol was gering. De rechter verklaarde haar schuldig, maar legde geen straf op. De 27-jarige werd veroordeeld tot een werkstraf van 100 uur, de officier had 50 uur plus 120 voorwaardelijk geëist. De 44-jarige kreeg een werkstraf van 150 uur plus een voorwaardelijke celstraf van twee maanden, met een proeftijd van drie jaar. De rechter beschouwde hem als 'de spil in het geheel'. De officier had 200 uur werken waarvan 120 voorwaardelijk geëist.

Eisen te mild

De rechter vond de eisen 'veel te mild'. 'Het gaat om een hele grote hoeveelheid drugs' aldus Koelman. De zaak van de minderjarige werd achter gesloten deuren behandeld. Hij werd net als de oudste vrouwelijke verdachte schuldig verklaard, hij kreeg geen straf. De jeugdige leeftijd van de verdachte telde mee en de rechter hield er rekening mee dat de zaak -vooral omdat het om een minderjarige ging- erg lang op de plank was blijven liggen.